30 Jahre «Pulp Fiction»: Kultfilm-Stars schiessen Reunion-Selfie

Tarantino erhält Preis von Travolta

Zu dem Event erschien Thurman in einem bodenlangen Kleid aus dunkelbraunem Satin, das die Taille betonte. Dazu kombinierte sie Pumps in Braun sowie Ohrringe und eine Armspange in Silber. Ihre blonden Haare waren zu einem Dutt frisiert. Travolta lächelte in einer dunklen Anzugjacke aus Samt und einer schwarzen Hose neben ihr in die Kamera. Ein schwarzer Rollkragenpullover vervollständigte seinen Look. Tarantino wählte mit einem schwarzen Anzug und einem weissen Hemd ein klassisches Ensemble. Eine silberne Armbanduhr und eine schwarze Fliege machten den zeitlosen Look komplett.