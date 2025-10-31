«360° Stadion Tour»: Helene Fischer fügt weitere Zusatzkonzerte hinzu

Wenn Helene Fischer (41) auf grosse Stadion–Tour geht, sind die heissbegehrten Ticktes schnell Mangelware oder gar vollständig vergriffen. Weil es für die zwölf bereits angekündigten Auftritte ihrer «360° Stadion Tour 2026» bestenfalls noch einige Restkontingente gibt, aber deutlich mehr Helene–Fans ohne Ticket sind, wurden nun zwei weitere Shows angekündigt. Freuen dürfen sich Anhänger aus Köln, Frankfurt und/oder Umgebung: Am 19. Oktober tritt die Schlagerqueen noch ein weiteres Mal in Frankfurt (Deutsche Bank Park) auf, wo sie bereits am 20. Juni ein Konzert gespielt haben wird.