3D-Konzertfilm verschoben: Billie Eilish muss Fans vertrösten

Auf der offiziellen Social–Media–Seite des Films heisst es über Eilish und Cameron: «Sie hat die Musik verändert. Er hat das Kino verändert. Zusammen werden sie das Konzerterlebnis in 3D neu erfinden.» Dass der Star–Regisseur offensichtlich viel Freude an dem Projekt hatte, machte er schon zuvor in den sozialen Medien deutlich. «Es war eine Ehre und ein grosser Spass, den 3D–Film der erstaunlichen Show von Billie Eilish, die sie auf der ganzen Welt gespielt hat, als Co–Regisseur umzusetzen», gab der «Avatar»–Regisseur Ende November bei Instagram bekannt.