«3nach9»-Jubiläum: Judith Rakers verrät Giovanni di Lorenzos Traumgast

Sie sind seit 2010 dabei. Können Sie sich noch an Ihre allererste Sendung erinnern, wie haben Sie die Show damals erlebt, wer war zu Gast?

Rakers: Unglaublich, oder? 14 Jahre! Damit bin ich jetzt die dienstälteste Moderatorin dieser Sendung. Und ich weiss noch genau, wie ich mich in meiner ersten Sendung fühlte. Zu Gast waren unter anderem Tom Jones, Moritz Bleibtreu und Thilo Sarrazin. Ich dachte nur: Du musst überleben. Nur diese eine Sendung! Gib dein Bestes! Und wenn es nicht reicht, geh wenigstens hoch erhobenen Hauptes aus dem Studio! «3nach9» war damals meine erste Talkshow, mir fehlte die Erfahrung in der Moderation einer solchen Gesprächsrunde, und wenn ich eins nie hatte, dann war das: Hybris. Also habe ich die Gefahr des Scheiterns mutig in Kauf genommen, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte. Mein Motto ist: Man muss die Tür auch öffnen, wenn eine Chance anklopft. Dann alles geben. 100 Prozent und wenn diese 100 Prozent nicht reichen, dann sollte es eben nicht sein.