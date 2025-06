40 Jahre «Die Goonies»: Was wurde aus den kleinen Abenteurern?

Ke Huy Quan

Auch ein Oscarpreisträger ging unlängst aus den Goonies hervor. Kinderdarsteller Ke Huy Quan, der ein Jahr vor dem Kultfilm in «Indiana Jones und der Tempel des Todes» ein ungleich düstereres Abenteuer erlebte, spielt in «Die Goonies» den blitzgescheiten Richard «Data» Wang. Fast 30 Jahre lang, zwischen 1992 und 2022, war es jedoch erschreckend still um den Schauspieler geworden. Das änderte sich vor drei Jahren schlagartig: Für den einfallsreichen Sci–Fi–Film «Everything Everywhere All at Once» erhielt der inzwischen 53–Jährige den Oscar als bester Nebendarsteller und ist seither wieder voll drin in der Traumfabrik. Zuletzt etwa im Netflix–Streifen «The Electric State» oder der Marvel–Serie «Loki».