50 Cent: Keine Begnadigung für Sean «Diddy» Combs?

50 Cent soll daraufhin US–Berichten zufolge angedeutet haben, sich in die Angelegenheit einmischen zu wollen. In einem nicht mehr abrufbaren Instagram–Beitrag habe der Rapper etwa laut «The Daily Beast» geschrieben: «Er hat einige wirklich schlimme Dinge über Trump gesagt, das ist nicht in Ordnung.» Er wolle Kontakt aufnehmen, um den Präsidenten wissen zu lassen, wie er «über diesen Kerl» denke. Trump könne «Respektlosigkeit nicht ausstehen und vergisst nicht, wer sich gegen ihn stellt». 50 Cent teilte später den Bericht und kommentierte, «dass ich lediglich gesagt habe, dass ich sicherstellen werde, dass Trump darüber informiert ist.»