50 Jahre nach der Flucht: Leslie Mandoki feiert mit Konzert in Ungarn

Seine Karriere führte ihn bis in die Rock & Roll Hall of Fame

Die Geschichte des heute 72–Jährigen liest sich wie ein modernes Märchen: Nach seiner Flucht aus dem damals kommunistischen Ungarn etablierte sich Mandoki als gefragter Produzent. Er arbeitete mit Stars wie Phil Collins, Chaka Khan und Lionel Richie. 1992 gründete er dann mit Ian Anderson, Jack Bruce und Al Di Meola die Mandoki Soulmates. Neben der festen Besetzung kamen auch immer wieder Legenden wie Eric Burdon, Robin Gibb oder Peter Frampton dazu.