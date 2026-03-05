«50 Jahre Roland Kaiser»: Sein Leben für die Musik jetzt im Stream

Dass Kaiser aber überhaupt noch auf der Bühne steht, ist keine Selbstverständlichkeit. 2006 wurde bekannt, dass er an der Lungenkrankheit COPD leidet. Weil diese ihm das Singen zunehmend schwer machte, verkündete er sein Karriereende. Erst eine Lungentransplantation vier Jahre später ebnete den Weg zurück – und wenige Monate später stand Kaiser schon wieder am Mikrofon. Der Beginn eines zweiten Lebens, das musikalisch reicher wurde als manches erste: 2022 erreichte er mit dem Platin–Album «Perspektiven» zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder Platz eins der deutschen Charts.