70. Geburtstag von Denzel Washington: Statt Pastor wurde er Equalizer

Ein Mann für die gehobenen Rollen

Als Student war Denzel Washington sich nicht sicher, auf welche Fachrichtung er sich spezialisieren soll. Deshalb belegte er zunächst verschiedene Kurse. 1977 erwarb er an der Fordham University in der New Yorker Bronx den Abschluss Bachelor of Arts mit den Schwerpunkten Schauspiel und Journalismus. Ein Job als Kreativdirektor in einem Sommercamp weckte dann allerdings seine wahre Leidenschaft. Er nahm an einer Talentshow teil und bekam von Kollegen prompt den Rat, Schauspieler zu werden. Nachdem die Leidenschaft geweckt war, begann Washington ein Schauspielstudium – und ergatterte sogleich die Hauptrolle in William Shakespeares «Othello». Fortan war er immer wieder in Stücken des englischen Dramatikers auf der Bühne und im Kino zu sehen.