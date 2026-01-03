70. Geburtstag von Mel Gibson: Der gefallene Hollywoodstar

«Es gibt kein Heil für diejenigen, die ausserhalb der Kirche stehen. Daran glaube ich. Sagen wir es so. Meine Frau ist eine Heilige. Sie ist ein viel besserer Mensch als ich. Ehrlich. Sie ist Anglikanerin, gehört der Church of England an. Sie betet, sie glaubt an Gott, sie kennt Jesus, sie glaubt an diese Dinge. Und es wäre einfach nicht fair, wenn sie es nicht schaffen würde, sie ist besser als ich. Aber das ist eine Entscheidung von oben. Ich akzeptiere das», sagte er im Jahr 2003 laut «People» gegenüber dem «New Yorker».