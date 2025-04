80. Geburtstag: ABBA-Star Björn Ulvaeus feiert keine Party

ABBA–Star Björn Ulvaeus (79) hat in einem Interview mit dem «Spiegel» nicht nur verraten, wie er seinen 80. Geburtstag am 25. April verbringt, sondern hat auch auf seine Zeit bei der schwedischen Pop–Gruppe zurückgeblickt. Dabei hat er offenbart, was die beiden Scheidungen innerhalb der Band für Folgen hatten.