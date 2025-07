85. Geburtstag von Patrick Stewart: Für immer Captain Picard

Auch in Comedy–Rollen – etwa einem Kurzauftritt in «Robin Hood – Helden in Strumpfhosen» (1993) oder der selbstironischen Serie «Blunt Talk» (2015–2016) – brillierte Stewart im Lauf der Jahre. Seiner bekanntesten Figur des Jean–Luc Picard hauchte er in der durchwachsenen Nachfolge–Serie «Star Trek: Picard» noch einmal über drei Staffeln Leben ein – und ist auch als Castmitglied für den kommenden Avengers–Film «Avengers: Doomsday» bestätigt, in dem er erneut Charles Xavier verkörpert. An die Rente scheint Sir Patrick Stewart auch mit 85 Jahren noch nicht zu denken.