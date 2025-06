a-ha-Sänger Morten Harket hat Parkinson

Der Kampf um die legendäre Stimme

Was seine Fans am meisten beschäftigen dürfte: Harkets unverwechselbare Stimme, die Hits wie «Take On Me» und «The Sun Always Shines on T.V.» unsterblich machte, ist von der Krankheit betroffen. «Es fühlt sich nicht an, als könnte ich noch singen», gesteht der Musiker ehrlich. Die Behandlung mit Dopamin–Präparaten sorgt für ein Dilemma: Ohne Medikamente wird seine Stimme schwächer, mit Dopamin verstärken sich andere Parkinson–Symptome.