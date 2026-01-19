«A Knight of the Seven Kingdoms»: Das kann der «GoT»-Ableger

Ser Duncan der Grosse ist dabei eine durchaus faszinierende Figur. Er ist nicht sonderlich schlau oder als Ritter und Kämpfer perfekt ausgebildet. Doch ist er gross und stark und besitzt – lange keine Selbstverständlichkeit in der harten Welt von «Game of Thrones» – ein Gefühl für Richtig und Falsch. Letzteres bringt ihm selbstverständlich im Verlauf der Handlung einige Schwierigkeiten ein. Es kommt zu einem grossen Kampf, der wie schon aus «GoT» und «House of the Dragon» gewohnt meisterlich und packend inszeniert wird. Die neue «Game of Thrones»–Serie «A Knight of the Seven Kingdoms» begeistert auf ganzer Linie.