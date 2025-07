A tavola! Diese drei Rezepte bringen Italienurlaub nach Hause

Zubereitung: Für den Mürbeteig das Mehl auf der Arbeitsfläche zu einem Häufchen formen und in die Mitte eine Vertiefung drücken. Zucker, Ei, 1 Prise Salz, Butter in Stückchen und geriebene Zitronenschale in die Mulde geben. Alles zügig von Hand zu einem glatten Teig verkneten. Alternativ den Teig in der Küchenmaschine zubereiten.