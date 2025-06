Ab diesem Alter sind Kinder bereit für ein Smartphone

Inwiefern sollten Eltern die Inhalte prüfen?

Götz: Die FSK– oder FSF–Einteilung sind keine Empfehlung. Sondern sie sagen: Sind Kinder zu jung und sehen sich das Programm trotzdem an, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ein traumatisches Medienerlebnis haben. Das heisst, dass sie davon beeinträchtigt werden. Deshalb sollten die FSK und FSF immer beachtet werden. Ganz wichtig ist es zudem, den Kindern eine Vielfalt anzubieten. Eltern sollten Medien heraussuchen, in denen die Kinder etwas über die Welt erfahren, wie in Wissenssendungen und Dokumentationen. Eltern können mit ihnen aber auch mal eine Spielshow ansehen. So bekommen Kinder ein Bild davon, was es alles gibt. Ausserdem können sie so in sich hineinhorchen und erkennen, was ihnen gefällt.