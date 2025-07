Ab Herbst im Programm: Drei neue VOX-Shows für Steffen Henssler

Dreamteam in der Primetime

Die dritte neue Show «Hensslers Dreamteam» bringt den TV–Koch in die VOX–Primetime. Hier tritt er gemeinsam mit Ali Güngörmüş (48) und Ralf Zacherl (54) gegen andere prominent besetzte Kochteams an. Das Besondere: Es handelt sich um einen Mix aus Quiz– und Kochshow. Gespielt wird in verschiedenen Koch– und Quizrunden um wertvolle Zeit, die dann im kulinarischen Finale zur Verfügung steht.