Ab jetzt mit Krücken: Kim Kardashian hat sich den Fuss gebrochen

«So gut wie alleinerziehend»

Die Verletzung wird Kardashian wohl in den kommenden Wochen in ihrem Alltag einschränken. Ob sie Unterstützung von ihrem Ex–Mann Kanye West (47) bekommen wird? Immerhin teilen die beiden neben Sohn Saint drei weitere Kinder: North (11), Chicago (6) und Psalm (5). Doch wie eine Quelle, die der Familie nahestehen soll, zuletzt gegenüber «People» berichtete, scheint sie sich nicht auf den Vater ihrer Kinder verlassen zu können. «Kanye ist leider nicht sehr oft da. Sie ist so gut wie alleinerziehend», so der angebliche Insider. Kardashian und West waren von 2014 bis 2022 verheiratet.