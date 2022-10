Mit der Beziehung von Prinz William (40) und Prinz Harry (38) geht es seit einigen Jahren immer weiter bergab. Wie der Journalist Valentine Low laut «Daily Mail» in seinem neuen Enthüllungsbuch «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» schreibt, soll Harry bereits 2019 einen Versöhnungsversuch seines Bruders abgelehnt haben.