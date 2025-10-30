Abgewiesene Klage gegen eigene Plattenfirma: Drake legt Berufung ein

«Die Tatsache, dass die Aufnahme inmitten eines Rap–Battles gemacht wurde, ist entscheidend für die Beurteilung ihrer Wirkung auf einen vernunftbegabten Zuhörer», schrieb die Bezirksrichterin in der Urteilsbegründung. Und weiter: «Selbst offensichtliche Tatsachenaussagen können den Charakter von Meinungsäusserungen annehmen, wenn sie in einer öffentlichen Debatte, einem hitzigen Arbeitskonflikt oder anderen Umständen gemacht werden, in denen das Publikum mit der Verwendung von Schimpfwörtern, hitziger Rhetorik oder Übertreibungen rechnen kann.» Deshalb könne Drake keine Verleumdungsklage durchsetzen.