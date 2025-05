Abor und Tynna gehören zu den meistgesuchten ESC-Acts bei Google

Nach diesen Beiträgen wird in Deutschland gesucht

In Deutschland bestand zuletzt ein besonders grosses Interesse an fünf der bereits genannten Beiträge. Zu den hierzulande am häufigsten gesuchten Beiträgen gehören – Abor & Tynna ausgenommen – in dieser Reihenfolge: «Bird of Pray», «Bara bada bastu», «Wasted Love», «Voyage» und «Esa diva».