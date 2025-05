Abschied auf Zeit: ARD-Telenovelas legen bald ihre Sommerpause ein

Am Montag (30. Juni) läuft im Fernsehprogramm etwa der Spielfilm «Ein Drilling kommt selten allein», gefolgt von «Vier Drillinge sind einer zu viel». In den darauffolgenden Tagen zeigt das Erste am Nachmittag Spielfilmproduktionen wie «Mein Gott, Anna!», «Meine Mutter, meine Männer», «Das Glück kommt unverhofft», «...und dann kam Wanda». Die Tour de France startet dieses Jahr am 5. Juli und endet am 27. Juli. Das Etappenrennen wird im Ersten live übertragen.