Abschied nach 13 Jahren: Tränen beim letzten «Duell um die Welt»

«Es war eine sehr intensive Zeit, ich bin froh, dass wir überlebt haben», resümierte Winterscheidt. Der Abschied kommt zum richtigen Zeitpunkt, findet er: «Das Ding geht unbeschadet in den Schrank und nicht erst, wenn es irgendwann mal keinen mehr interessiert.» Ganz verzichten müssen Fans auf das Duo jedoch nicht. Am Mittwoch steht eine neue Folge von «Joko & Klaas gegen ProSieben» an, für 2026 kündigte ProSieben zudem eine neue Show mit Joko und Klaas an.