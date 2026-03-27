Abschied vom «Tatort»: Gebührende Premiere für Batic und Leitmayr

Dass sie auf diese Säule sehr stolz sind, schwang an diesem Abend aber trotzdem in jedem Wort mit. Im Gegensatz zu anderen Teams habe es sie immer ausgemacht, dass es nicht so viele private Geschichten über ihre Ermittler gegeben habe – bei 100 Fällen ungefähr alle zehn Filme mal. Es sei schön, dass man relativ «mätzchenlos durch diese 35 Jahre» gekommen sei. Wichtigste Konstante waren daher immer sie füreinander – und dass die Freundschaft des Duos nicht mit dem «Tatort» endet, scheint für die beiden auch ganz klar zu sein.