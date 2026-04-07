Abschied von Batic und Leitmayr: Primetime-Sieg für München-«Tatort»

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) haben sich verabschiedet – und das TV–Publikum hat es entsprechend gewürdigt. Am Ostermontag (6.4.) lief im Ersten mit dem zweiten Teil der «Tatort»–Doppelfolge «Unvergänglich» das grosse Finale für die Münchner Kultermittler Ivo Batic und Franz Leitmayr. 6,86 Millionen Menschen sahen laut AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK zu, rund 260.000 mehr als beim Auftakt am Ostersonntag (5.4.). Der Marktanteil lag bei starken 27,8 Prozent. Kein anderer Sender erreichte in der Primetime auch nur annähernd so viele Zuschauer.