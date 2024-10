Abschied von Lukas Podolski: Emotionale Worte für den Fussballstar

Löw: «Einer der besten und beliebtesten aller Zeiten»

Neben Manuel Neuer standen die 2014er–Weltmeister Christoph Kramer (33), Roman Weidenfeller (44), Per Mertesacker (40), Benedikt Höwedes (36), Ron–Robert Zieler (35), Matthias Ginter (30) und Erik Durm (32) mit Podolski ein letztes Mal auf dem Feld – trainiert von Weltmeister–Trainer Joachim Löw (64), der laut «ran.de» sagte: «Wenn ich an Lukas denke, dann denke ich an seine Herzlichkeit und an seine motivierende, mitreissende Art. An sein Lachen. (...) Er war einer der besten Stürmer, die wir in Deutschland hatten – und einer der beliebtesten aller Zeiten.» Und Christoph Kramer gab demnach seinen ganz persönlichen «Poldi–Moment» zum Besten, bei der WM 2006: «Als er im Achtelfinale gegen Schweden die zwei schnellen Tore gemacht hat, das war mit einer der schönsten Tage meines Lebens. Wir sind dann auf die Strasse gegangen und haben das Spiel nachgespielt, jeder wollte Podolski sein.»