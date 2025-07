Abschied von Ozzy Osbourne: Familie muss Ehefrau Sharon stützen

Kelly lehnte sich anschliessend ihrerseits an ihren Verlobten, Slipknot–DJ Sid Wilson (48), an, der mit dem gemeinsamen Sohn Sidney (1) in der Nähe stand. Sharon und Aimee winkten tapfer der emotional aufgewühlten Menge zu und zeigten Friedenszeichen. «Ozzy, Ozzy, Ozzy»–Rufe hallten laut eines Berichts der britischen Boulevard–Zeitung «The Sun» durch die Strassen, während viele Fans Sharon ihre Unterstützung zuriefen. «Wir lieben dich, Sharon», war deutlich zu hören, als sie Blumen neben dem Trauerzug niederlegte. Der Name des Verstorbenen prangte in leuchtend lila Blumen auf dem Leichenwagen.