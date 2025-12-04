Abschied von Steinmeier: König Charles zeigt historischen Schlitten

Der prächtige Schlitten wurde von Prinz Albert entworfen, dem aus Coburg stammenden Ehemann von Königin Victoria. Er schenkte das winterliche Gefährt einst seiner Frau, die 1845 sogar in ihrem Tagebuch darüber schrieb. Wie «The Telegraph» berichtet, wurde der Schlitten seit Victorias Lebzeiten nicht mehr benutzt, aber restauriert und jetzt für den Staatsbesuch in der Innenhalle von Schloss Windsor aufgestellt. Neben dem rot gepolsterten Original bekamen die deutschen Staatsgäste auch eine historische Illustration des Schlittens zu sehen, mit dem sie neben dem Königspaar für Fotos posierten.