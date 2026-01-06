Abschiede und Neuzugänge: Das wird das «Tatort»-Jahr 2026

Baba in Wien

Nicht ganz so lang, aber immerhin 27 Jahre ermittelte Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (65), im Wiener «Tatort». Seit 2011 stand ihm Adele Neuhauser (66) als Bibi Fellner zur Seite. Nun stehen nur noch zwei Fälle mit dem Duo an, beide sind bereits abgedreht. Zunächst läuft «Gegen die Zeit», in dem der Tod eines Sozialpädagogen geklärt werden muss. Gegen Ende 2026 folgt mit «Dann sind wir Helden» der Abschiedsfall, der von einem jungen Mann erzählt, dessen neuer Job eine Kette unvorhersehbarer Ereignisse auslöst. Für Krassnitzer ist es der 62. Fall, für Neuhauser der 38. Die Nachfolge übernehmen ab 2027 Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) als die Halbgeschwister Charlotte «Charlie» Hahn und Alex Maleky.