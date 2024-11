Accessoires im Fokus: Breiter Armschmuck ist jetzt Trend

Angesagte Kombination aus wenigen Teilen

Kräftiges Blau und Gold sind eine stilsichere Farbkombination, wie Elsa Hosk (36) in einer Bilderreihe auf Instagram bewies. Das schwedische Model posierte in einem enganliegenden Kleid mit Bindedetail an der Hüfte. Die blaue Farbe des Kleides kam vor dem grünen Natur–Hintergrund besonders zur Geltung. Eine grosse Armspange und zwei goldene Armreifen legten sich eng über die langen Ärmel des Outfits. Dazu trug Hosk schwarze Pumps, die sich fast vollständig unter dem langen Rock versteckten. Der strenge Dutt der Unternehmerin gab die Sicht auf ein Paar Statement–Ohrringe und den in Falten gelegten Rollkragen frei.