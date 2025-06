AC/DC stellen neuen Ticket-Rekord auf

Denn dort hat die Band mit ihrer «Power Up»–Tour einen historischen Meilenstein erreicht. Das australische Ticketing–Unternehmen Ticketek hat am 26. Juni mehr als 370.000 Karten an einem einzigen Tag verkauft. «Damit wurde ein neuer Rekord für Tagesverkäufe auf der Plattform aufgestellt», heisst es in einer Mitteilung. Für den erfolgreichen Verkaufstag hat vor allem AC/DC gesorgt: Im Vorverkauf für die legendäre australische Rockband seien an dem Tag über 320.000 Tickets in mehreren Städten verkauft worden. «Damit war dies der grösste Konzertvorverkaufstag in der über 40–jährigen Geschichte von Ticketek und übertraf den eigenen Rekord der Band aus dem Jahr 2009.»