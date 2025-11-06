Acht Jahre nach «Suits»: Herzogin Meghan steht wieder vor der Kamera

Film mit Staraufgebot

Der genaue Inhalt ihrer Rolle in «Close Personal Friends» bleibt bislang unklar. Mehrere Medien berichten jedoch, dass die Schauspielerin am Set in Pasadena gesichtet wurde und sich selbst spielen soll. «Meghan war heute am Set», berichtete ein Insider dem «People»–Magazin. Die 44–Jährige übernehme eine kleine Rolle. «Sie wirkte sehr entspannt und glücklich. Sie stellte sich allen vor und war sehr liebenswert und bodenständig.» Der Film wartet mit einem beeindruckenden Cast auf: Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid und Henry Golding gehören zur Besetzung. Amazon MGM Studios wollte sich bislang nicht zu Meghans Rolle äussern.