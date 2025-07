«Achtsam Morden»: Dreharbeiten zu Staffel zwei haben begonnen

Vom Anwalt und Familienvater zum Killer und Mafia–Boss mit Büro–Sitz in einer Kindertagesstätte: Björn Diemel hat sein Werk noch nicht vollendet. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Achtsam Morden» mit Tom Schilling (43) in der Hauptrolle haben laut Netflix–Pressemitteilung und Instagram–Verkündung offiziell begonnen. Gefilmt wird zurzeit in Berlin und im Umland der Hauptstadt.