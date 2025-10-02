«Action Hero» für Klimaschutz: Arnold Schwarzenegger lobt Papst Leo

Papst Leo XIV. ist «Action Hero» ohne Muskeln

«Sie lachen, weil er vielleicht nicht aussieht wie ein typischer Action Hero, mit Muskeln und so», sagte Schwarzenegger am Mittwoch in der Residenz des Papstes nahe Rom. Der Gründer der «Schwarzenegger Climate Initiative» hob bei der Eröffnung der Klimakonferenz hervor, dass der Vatikan im Begriff sei, unter Papst Leo zu einem der ersten klimaneutralen Staaten zu werden. Papst Leo hatte unter anderem die Installation von Solarmodulen im Vatikan kurz nach Beginn seines Pontifikats veranlasst, wie der ORF berichtet.