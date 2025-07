Adam Levine: Blake Shelton täuschte ihn mit 5.000-Dollar-Schwein

Sechs Monate später erhielten sie ein Foto: «Sie schickt uns ein Bild und das Schwein wiegt etwa 180 Kilo», erzählte Levine fassungslos. «Ich dachte: ‹Mann, was wäre passiert, wenn dieses Tier in meinem Haus so gross geworden wäre?!›» Als Levine seinen Kollegen zur Rede stellte, erlebte er sein blaues Wunder. «Ich sagte: ‹Blake, Bruder, 5.000 Dollar für ein Schwein, das kein Mini–Schwein war?›» Die Antwort des Country–Stars war ernüchternd: «Er sagte: ‹Du bist ein Idiot! Es gibt so etwas wie verdammte Teacup Pigs gar nicht, du Dummkopf!› Das war ein ziemlich guter Streich, den er mir gespielt hat.»