Adam Sandler: Kein Schauspieler verdient mehr als er

Denzel Washington (71) soll 38 Millionen Dollar, Jack Black (56) und Jason Momoa (46) je 28 Millionen und Daniel Craig (58) 27 Millionen verdient haben. Hinter ihnen liegt auf Platz zehn Millie Bobby Brown (22) mit 26 Millionen Dollar. Der «Stranger Things»–Star ist mit gerade einmal 22 Jahren die jüngste Schauspielerin, die jemals auf der «Forbes»–Liste der bestbezahlten Schauspieler vertreten war. Neben ihrer Rolle in der fünften und letzten Staffel der erfolgreichen Netflix–Serie spielte Brown in «The Electric State» mit Chris Pratt (46).