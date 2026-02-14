Adam Sandler schwärmt: Töchter haben seine Musik-Leidenschaft geerbt

Er erzählte weiter, dass seine Töchter Sadie (19) und Sunny (17) seine Leidenschaft teilen. «Meine beiden Töchter machen den ganzen Tag Musik im Haus, genau wie ich früher. Ich bin gestern Abend vorbeigegangen, und meine eine Tochter spielte Klavier und schrieb einen Song. Meine andere Tochter ist jetzt in New York. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, sagen ihre Freunde: ‹Sie spielt den ganzen Tag nur Gitarre.›» Das finde er «echt cool», denn Musik sei nun einmal das Beste.