Adam Sandler trauert um seinen tierischen Filmpartner

Humorvoller Nachruf auf einen tierischen Kollegen

In seinem nostalgischen Beitrag erinnert sich der Hollywoodstar auch an angebliche Diva–Allüren des Alligators am Filmset: «Der Tag, an dem du nicht aus deinem Trailer kommen wolltest, bis wir dir 40 Köpfe Salat geschickt haben, hat mich eine wichtige Lektion gelehrt: Mach niemals Kompromisse bei deiner Kunst.» Weiter scherzt Sandler: «Ich werde nie vergessen, wie wir uns bei der Verpflegung einen Drei–Musketier–Riegel geteilt haben und du mir die grössere Hälfte überlassen hast. Aber genau so warst du eben.»