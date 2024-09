Adele: Das steckt hinter ihrem eigenen Klatschblatt

Am zweiten Wochenende veröffentlichte Adele einen Artikel zur regnerischen Wettervorhersage sowie eine «Anmerkung der Redaktion», in der sie Fans darauf hinwies, sich während des Konzerts nicht auf Stühle zu stellen und «nett zueinander» zu sein. In einem weiteren Artikel scherzt die Sängerin über die Neuigkeiten ihrer Verlobung: «Nachdem sie ihre Fans in einen Nervenzusammenbruch versetzt hatte, indem sie zum 100. Mal in diesem Jahr bekannt gegeben hat, dass sie verlobt ist, entdeckte die blonde Sängerin kostbare Momente in der Menge.» Offenbar verlobten sich an dem Wochenende mehrere Paare im Publikum.