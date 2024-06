Adele reagiert wütend auf homophoben Zuschauerkommentar

Sie ermutigte schon viele Fans für ein Outing

Der «Hello»–Star hat auch betont, dass ihr berühmter Track «I Set Fire To The Rain» eine «schwule Hymne» ist. Sie erklärte, dass sie den grossen Hit geschrieben hatte, nachdem einer ihrer homosexuellen Freunde gesagt hatte, dass ihr früherer Track «Chasing Pavements» nicht genug schwule Hymne sei, und so machte sie sich daran, einen neuen Song für queere Menschen zu schreiben. Dem «Out»–Magazin sagte sie: «Ich bekomme viele E–Mails von Leuten, die mir sagen, dass ich sie wirklich glücklich mache, sie selbst zu sein und sich wirklich wohl zu fühlen mit dem, was sie sind, was ich liebe.»