«Adventsfest»: Ticketverkauf zur Silbereisen-Show beginnt

Moderator Florian Silbereisen (44) läutet auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit ein. Er wird in wenigen Wochen bereits zum 20. Mal durch sein «Adventsfest» führen. Die Liveshow wird am 29. November im Ersten, in der ARD–Mediathek und im ORF übertragen – einen Tag vor dem ersten Advent. Veranstaltungsort ist das Congress Centrum in Suhl. Wie der MDR mitteilt, soll der Ticketverkauf am Mittwoch, dem 8. Oktober, um 12:00 Uhr mittags starten.