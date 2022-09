Affären? Adam Levine gibt zu, «die Grenze überschritten» zu haben

Weiter heisst es in dem Post: «In bestimmten Fällen wurde es unangemessen; ich habe das angesprochen und proaktive Schritte unternommen, um dies mit meiner Familie zu bereinigen. Meine Frau und meine Familie sind alles, was mir auf dieser Welt wichtig ist. So naiv und dumm zu sein, das Einzige zu riskieren, was mir wirklich wichtig ist, war der grösste Fehler, den ich je machen konnte. Ich werde ihn nie wieder machen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Wir werden es durchstehen. Und wir werden es gemeinsam durchstehen.»