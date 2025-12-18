Ahnungslos: George Clooneys Zwillinge verspotten ihn auf Italienisch

Trotz der humorvollen Seitenhiebe ist klar: Clooney geniesst das Familienleben in vollen Zügen. In einem weiteren Interview mit «The Times» sprach er darüber, dass er bewusst spät Vater geworden sei. «Ich habe spät Kinder bekommen, damit ich Zeit mit ihnen verbringen kann», erklärte er. Für junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, sei das deutlich schwieriger – sie müssten oft Zeit mit der Familie opfern, um sich beruflich zu etablieren. Heute könne er es sich leisten, wählerischer bei seinen Projekten zu sein. Am Anfang seiner Karriere habe man diese Kontrolle nicht gehabt, erinnerte sich Clooney.