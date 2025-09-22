AirPods Pro 3 im Test: Klang zum Verlieben, Stille zum Staunen

Fazit

Mit den AirPods Pro 3 setzt Apple die Messlatte für In–Ear–Kopfhörer nochmal ein Stück höher. Sie klingen deutlich klarer und voller als ihre Vorgänger, das Noise Cancelling ist überragend und die neue Passform macht sie bequemer als je zuvor. Dazu kommt mit der Pulsmessung ein Feature, das sie zum praktischen Trainingspartner macht. Dass die Live–Übersetzung in Europa wegen regulatorischer Vorgaben fehlt, ist ärgerlich – aber kein Makel, den man Apple direkt anlasten kann. Für iPhone–Nutzerinnen und Nutzer sind die AirPods Pro 3 damit die logische Wahl im Premium–Segment. Sie sind seit dem 19. September erhältlich und kosten 249 Euro.