«Akte X»-Star David Duchovny bestätigt erstmals seine Hochzeit

Der «Akte X»–Star heiratete damals seine Partnerin Monique Pendleberry (31), mit der er verschiedenen Medienberichten zufolge seit etwa 2017 liiert ist. Eine Verlobung gab das Paar öffentlich nicht bekannt und hielt ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden traten aber ab und zu gemeinsam auf den roten Teppich. Etwa bei der Premiere von Duchovnys Netflix–Film «You People» im Januar 2023 oder beim Tribeca Film Festival 2023. Die Gerüchte um eine angebliche Hochzeit der beiden kursierten schon lange.