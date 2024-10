Al Pacino: Durch Alkoholmissbrauch verlor er fast sein Gedächtnis

Der Star hatte sich demnach früh dem Alkohol und Drogen zugewandt, weil er mit dem Leben im Rampenlicht zu kämpfen hatte, nachdem er mit seiner Rolle in «Der Pate» (1972) weltbekannt wurde. Inzwischen ist Pacino seit vier Jahrzehnten nüchtern. Wie er das geschafft hat? Er hat erkannt, dass es für ihn an der Zeit war, aufzuhören, als sein exzessiver Lebensstil begann, sein Erinnerungsvermögen zu trüben: «Ich habe schon in jungen Jahren angefangen, Dinge zu vergessen – sie nannten es Blackouts, also wurde ich nervös.»