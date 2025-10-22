Al Pacino ist zurück als Mafia-Boss

Keaton selbst hatte in der Vergangenheit über ihre Beziehung reflektiert. «Ich wollte nicht einmal, dass er mir einen Antrag macht», erzählte sie der «Times» im Jahr 2017. «Ich dachte nur, dass er mich vielleicht irgendwann heiraten würde. Ich dachte: ‹Mach keinen Antrag – lass es uns einfach tun.› Aber das ist nie passiert, und das ist ein Segen für uns beide. Es wäre ein Albtraum für ihn gewesen.»