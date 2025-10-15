Al Pacino und Robert De Niro: Gemeinsame Modekampagne für Winterjacken

Botschaft für Freundschaft und Verbundenheit

«Wärme kommt von den Spaziergängen und den Gesprächen. Vom Heranziehen eines Stuhls und einem Plausch. Den fürsorglichen Unterhaltungen. Mehr als das Wetter, Wärme ist und wird immer sein, zusammen zu sein, egal was passiert», heisst es weiter. Passend dazu setzt die Kampagne auf die Themen Freundschaft, Respekt, Verbindung, Vertrauen und Herzenswärme. Pacino betont: «Freundschaft ist das Grösste, das man haben kann. Freunde, Menschen, mit denen man die gleiche Welt teilt. Da ist einfach ein angeborenes Vertrauen. Und das Verständnis fürs Leben.»