Al Pacino wird 85: Der Pate mit den späten Vaterfreuden

Pacinos denkwürdigste Rollen sind all jene, in denen er das Gesetz mit Füssen tritt. Neben «Der Pate» muss natürlich Brian De Palmas (84) «Scarface» Erwähnung finden, in dem Menschen mit Kettensägen traktiert werden und er als Tony Montana mehr schimpft als ein unflätiger Rohrspatz. Nicht zu vergessen den legendären Satz «Auf euch wartet meine kleine Freundin!» («Say hello to my little friend!») Und auch in «Hundstage» (1975) hat es Pacino nicht so mit Rechtschaffenheit, 1997 schlüpfte er gar in die Rolle des Leibhaftigen – «Im Auftrag des Teufels».