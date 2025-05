Alex Schlüter stösst zur «Sportschau», Alexander Bommes tritt kürzer

Bei der deutschen TV–Institution «Sportschau» stehen bedeutende Veränderungen an. Wie die ARD am Mittwoch mitteilt, wird Alex Schlüter (40) ab der kommenden Bundesliga–Saison als Moderator das Team verstärken. Schlüter war lange Jahre für den Sport–Streamingdienst DAZN tätig, bevor er zur Saison 2024/2025 zu Prime Video wechselte und dort unter anderem bei Champions–League–Übertragungen und in Wimbledon moderierte. Kürzer treten wird indes zukünftig Moderator Alexander Bommes (49).